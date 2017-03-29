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13:41 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре ищут водителя, который сбил пенсионерку на пешеходном переходе

ДТП произошло во вторник, 28 марта, в 13:00 на улице Ташкентской в Кировском районе Самары, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным ГИБДД, водитель, двигаясь на неустановленном автомобиле со стороны Московского шоссе в направлении улицы Стара-Загора, сбил 58-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и уехал с места происшествия.

В результате ДТП пенсионерка получила телесные повреждения, с которыми попутным транспортом была доставлена в одну из городских больниц. Пострадавшую госпитализировали.

Полицейские просят откликнуться тех, кто стал свидетелем данного ДТП или располагает информацией о личности скрывшегося автомобилиста. Обращаться нужно по телефонам: (846) 373−78−78; (846) 951−91−21 (ДЧ ОГИБДД УМВД России по г. Самаре) или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

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