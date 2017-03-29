В Самаре ищут водителя, который сбил пенсионерку на пешеходном переходе

По данным ГИБДД, водитель, двигаясь на неустановленном автомобиле со стороны Московского шоссе в направлении улицы Стара-Загора, сбил 58-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и уехал с места происшествия.

В результате ДТП пенсионерка получила телесные повреждения, с которыми попутным транспортом была доставлена в одну из городских больниц. Пострадавшую госпитализировали.

Полицейские просят откликнуться тех, кто стал свидетелем данного ДТП или располагает информацией о личности скрывшегося автомобилиста. Обращаться нужно по телефонам: (846) 373−78−78; (846) 951−91−21 (ДЧ ОГИБДД УМВД России по г. Самаре) или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).