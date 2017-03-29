В Прикамье на улице найден полураздетый двухлетний малыш

2-летний полураздетый малыш был найден на одной из улиц в Добрянском районе, пишут «Зори Плюс». Мальчик бродил по улицам в одной грязной рубашке и сапожках и искал маму. Инцидент произошёл 24 марта.

Малыша заметила случайная прохожая. Она завернула мальчика в шарф и попыталась выяснить, где он живет. Женщина полагала, что ребёнок не мог уйти далеко в таком виде. Однако выяснилось, что малыш прошел солидное расстояние — лишь спустя десять домов он показал пальцем на дворовую собаку и назвал ее кличку. Женщина зашла в дом, где находился пес.

В доме спал нетрезвый мужчина. Он рассказал, что мать бросила мальчика и исчезла. Сейчас ребенка поместили в больницу. Мама малыша так и не появилась. В учреждении здравоохранения он будет находиться до решения комиссии по делам несовершеннолетних.