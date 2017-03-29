В Челнах ногу четырехлетнего мальчика затянуло в эскалатор
В Набережных Челнах ногу четырехлетнего мальчика затянуло в эскалатор. Об этом сообщают «Челнинские известия».
В Набережных Челнах ногу четырехлетнего мальчика затянуло в эскалатор. Об этом сообщают «Челнинские известия».
ЧП произошло вечером 28 марта в торговом центре «Омега».
— Мальчик спускался вниз вместе с матерью. В
Сообщается, что охранники торгового центра остановили эскалатор и вытащили ногу ребенка. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС оказали ему первую помощь.
В настоящее время мальчику наложили гипс, его здоровью ничего не угрожает.