В Челнах ногу четырехлетнего мальчика затянуло в эскалатор

ЧП произошло вечером 28 марта в торговом центре «Омега».

— Мальчик спускался вниз вместе с матерью. В какой-то момент шнурок от сапога ребенка попал в боковой проем эскалатора и ногу затянуло вместе с ним, — говорится в сообщении.

Сообщается, что охранники торгового центра остановили эскалатор и вытащили ногу ребенка. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС оказали ему первую помощь.

В настоящее время мальчику наложили гипс, его здоровью ничего не угрожает.