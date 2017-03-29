Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
С банковских карт россиян стали списывать долги за ЖКХ
Герцогиня Кэтрин с супругом выбрали для сына необычную школу
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
EBU хочет добиться участия России в «Евровидении» Организаторы «Евровидения» пообещали защитить право России на участие в конкурсе
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка
Герцогиня Кэтрин с супругом выбрали для сына необычную школу
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 украинских танка: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
Могилу убийцы Вороненкова оформили в стиле Третьего рейха – СМИ
Загадочный космолет США пробыл на орбите 2 года
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
13Теракт в центре Лондона
1185-летие Наины Ельциной
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
12Ливни затопили Перу
15:51 (мск), источник: Prokazan.ru

В Челнах ногу четырехлетнего мальчика затянуло в эскалатор

В Набережных Челнах ногу четырехлетнего мальчика затянуло в эскалатор. Об этом сообщают «Челнинские известия».

ЧП произошло вечером 28 марта в торговом центре «Омега».

 — Мальчик спускался вниз вместе с матерью. В какой-то момент шнурок от сапога ребенка попал в боковой проем эскалатора и ногу затянуло вместе с ним, — говорится в сообщении.

Сообщается, что охранники торгового центра остановили эскалатор и вытащили ногу ребенка. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС оказали ему первую помощь.

В настоящее время мальчику наложили гипс, его здоровью ничего не угрожает.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В ГИБДД сообщили, как в ДТП под Казанью погибла девушка во время Live-трансляции в Сеть
Путин уволил главу ГИБДД
Совфед освободил попавших под санкции россиян от налогов
Путин наделил ФСО правом изымать земельные участки для госнужд
Украину грозят лишить «Евровидения» из-за недопуска Самойловой
Начался выход Великобритании из ЕС
В Ливии семья погибла при падении истребителя на их дом
Россиянка получит медаль Игр-2012 из-за допинга у соперницы
Спорт
Без Месси. И без ЧМ? Аргентина в шаге от величайшего провала Впервые за 40 лет сборная Аргентины может пропустить чемпионат мира. Выясняем, кто виноват и что делать
Авто
Путин поставил точку в реформе ОСАГО Президент России подписал закон, который предполагает замену денежных выплат ремонтом по полисам ОСАГО
Hi-Tech
Россиянина осудили за покупку часов в интернете Проводите много времени на китайских сайтах электроники? Это может быть опасно. Случай, произошедший в Кемерово, тому подтверждение
Кино
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника» Лента Кончаловского «Рай» была удостоена сразу нескольких статуэток российской кинопремии
Недвижимость
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Певица Натали удивила демократичным отношением к родам Этой весной рождения малышей ожидают сразу три российские звезды.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь