Пьяная автоледи на «Жигулях» стала виновницей ДТП в Боханском районе Приангарья
Водитель и пассажир получили различные травмы.
Водитель и пассажир получили различные травмы.
Госавтоинспекция разбирается в обстоятельствах автомобильной аварии в селе Каменка Боханского района Иркутской области, виновницей которой стала
28 марта около 23.55 в селе Каменка Боханского района произошло
«Предварительно установлено, что 37-летняя местная жительница, управляя автомобилем ВАЗ-21099, не справилась с рулевым управлением, допустив съезд с проезжей части в кювет», — отметили в ведомстве.
Женщину привлекли к административной ответственности за ряд нарушений, связанных с управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и уклонение от исполнения ранее назначенного административного наказания. Автомобиль помещен на арестплощадку.
Госавтоинспекция призывает водителей неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения. Пренебрежение ими может привести к трагическим последствиям.