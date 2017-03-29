Пьяная автоледи на «Жигулях» стала виновницей ДТП в Боханском районе Приангарья

Госавтоинспекция разбирается в обстоятельствах автомобильной аварии в селе Каменка Боханского района Иркутской области, виновницей которой стала женщина-водитель на ВАЗ-21099, находящаяся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП пострадала не только сама автоледи, но и ее пассажир — 31-летний местный житель. Злоумышленницу привлекли к административной ответственности. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

28 марта около 23.55 в селе Каменка Боханского района произошло дорожно-транспортное происшествие. На место аварии незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Боханский».

«Предварительно установлено, что 37-летняя местная жительница, управляя автомобилем ВАЗ-21099, не справилась с рулевым управлением, допустив съезд с проезжей части в кювет», — отметили в ведомстве.

Женщину привлекли к административной ответственности за ряд нарушений, связанных с управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и уклонение от исполнения ранее назначенного административного наказания. Автомобиль помещен на арестплощадку.

Госавтоинспекция призывает водителей неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения. Пренебрежение ими может привести к трагическим последствиям.