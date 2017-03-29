Директор челябинской фирмы оштрафован на 100 тыс. за долги перед сотрудниками

В Челябинске директора торгово-промышленной компании осудили за долги по зарплате — руководитель не выплатил сотрудникам 2,5 млн рублей жалования, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Директор и учредитель АО ТПК «ПОЛАР» Валерий Бессчетнов с января 2014 года по май 2016 года не платил жалование 19 работникам. Сумма задолженности превысила 2,5 млн рублей. Деньги он направил на хозяйственные и иные нужды организации.

Бессчетнов вину признал полностью и до начала судебного заседания частично погасил задолженность на общую сумму 1 млн 160 тыс. рублей.

Суд признал директора виновным по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации).

Судом оштрафовал руководителя компании на 100 тыс. рублей.