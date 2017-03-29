Обстрел польского консульства в Луцке квалифицировали как теракт

Ранее СМИ сообщили, что неизвестные в ночь на среду обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке. В МИД Польши заявили, что вызвали украинского посла Андрея Дещицу в связи с инцидентом.

Все консульства Польши в Украине прекратили работу после обстрела в Луцке

Консул Польши в Луцке Кшиштоф Савицки заявил, что ночная атака здания консульства было террористическим актом. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение обстрелом здания Генконсульства Польши, назвал его провокацией и заявил, что виновные будут наказаны.

«Расследование производства об обстреле генерального консульства Республики Польша в Луцке находится на контроле прокуратуры… Сведения о террористическом акте (часть 1 статьи 258 УК Украины) внесены в Единый реестр досудебных расследований», — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

По данным ведомства, во время осмотра места происшествия правоохранители изъяли металлические осколки, цилиндрический предмет, внешне похожий на хвостовик к реактивной гранате, желоб с осколочными повреждениями. Также изъяты металлический предмет, внешне похожий на крышку тубуса ручного противотанкового гранатомета, добавили в пресс-службе.

Нацполиция и Служба безопасности Украины подтвердили факт нападения, при этом спецслужба рассматривает в качестве одной из версий террористический акт. Уголовное дело пока не возбудили, проводится правовая квалификация инцидента.