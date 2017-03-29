Гражданин Пакистана зверски избит в Атырау

«В полицию 25 марта с заявлением обратился гражданин Пакистана Мухаммад Муса Абдул Уахаб, 1965 года рождения. Двое мужчин в туалете ресторана нанесли ему телесные повреждения. Факт зафиксирован, ведется досудебное расследование. Лица установлены, идут розыскные мероприятия», — сообщила пресс-секретарь ДВД региона Гульназира Мухтарова.

О произошедшем стало известно после того, как в социальные сети было выложено видео зверского избиения человека в атырауском ресторане Blackberry, который часто посещают иностранные граждане.