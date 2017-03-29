Лжеполицейские вымогали у екатеринбуржца 200 тысяч

Житель Екатеринбурга стал жертвой лжеполицейских-вымогателей. По его словам, трое неизвестных, представившись сотрудниками правоохранительных органов, требовали от него 200 тысяч рублей под угрозой уголовного преследования.

Двое злоумышленников, получив от екатеринбуржца 50 тысяч рублей, скрылись. Третьего — 27-летнего жителя Невьянска — удалось задержать. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе свердловского ГУ МВД, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 163 УК РФ (вымогательство группой лиц по предварительному сговору). Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.