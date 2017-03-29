На Среднем Урале судят вахтовика из Хакасии, пытавшегося зарезать своего коллегу

Инцидент произошел днем 18 февраля в общежитии, где проживали вахтовики. Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, обвиняемый вступил в конфликт с таким же рабочим, приехавшим из Красноярского края: поводом для ссоры стало то, что красноярец не отвечал по телефону, когда ему пытались дозвониться коллеги.

«В ходе конфликта злоумышленник вооружился хозяйственно-бытовым ножом и нанес им своему оппоненту два ранения в область груди. Потасовку прекратили люди, присутствовавшие в общежитии. Вызванными на место происшествия медиками потерпевшему своевременно была оказана помощь. Впоследствии мужчину госпитализировали в больницу, в результате его жизнь удалось спасти», — рассказали в следствии.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня следователи предъявили обвинение 28-летнему Владимиру Акулову, задержанному по делу о покушении на убийство маленькой девочки в Свердловской области. Злоумышленник был заключен под стражу.