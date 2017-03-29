В Воронеже прокуроры не дали незаконно выселить из квартиры 75-летнюю пенсионерку

В феврале 2015 года в Воронеже пожилая женщина решила заключить договор пожизненного содержания с иждивением. Женщина хотела, чтобы за ней ухаживали в последние годы её жизни. За это она готова была отдать свою квартиру.

Но пенсионерка не разобралась в юридических сложностях и подписала договор дарения квартиры. В том же году недвижимость на улице Алексеевского дважды продали без ведома хозяйки.

А в августе 2016 года последний собственник спорной квартиры обратилась в суд с иском о выселении пенсионерки. В сентябре суд удовлетворил иск — 75-летнюю женщину должны были выселить на улицу.