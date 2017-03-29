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14:09 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже прокуроры не дали незаконно выселить из квартиры 75-летнюю пенсионерку

Женщина подписала вместо договора пожизненного содержания договор дарения.

Источник: Новости Воронежа

В феврале 2015 года в Воронеже пожилая женщина решила заключить договор пожизненного содержания с иждивением. Женщина хотела, чтобы за ней ухаживали в последние годы её жизни. За это она готова была отдать свою квартиру.

Но пенсионерка не разобралась в юридических сложностях и подписала договор дарения квартиры. В том же году недвижимость на улице Алексеевского дважды продали без ведома хозяйки.

А в августе 2016 года последний собственник спорной квартиры обратилась в суд с иском о выселении пенсионерки. В сентябре суд удовлетворил иск — 75-летнюю женщину должны были выселить на улицу.

«Но прокуратура не согласилась с таким решением и продолжила добиваться защиты прав пенсионерки, — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. — 28 марта облсуд отменил решение Центрального райсуда, признав договор дарения квартиры недействительным».

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