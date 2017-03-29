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14:09 (мск), источник: РИА Новости

В Москве госпитализировали семь детей после ДТП на Варшавском шоссе

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Семеро детей были госпитализированы после ДТП на Варшавском шоссе в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Источник: РИА "Новости"

Ранее источник в экстренных службах столицы сообщил РИА Новости, что при столкновении микроавтобуса с двумя легковыми машинами на юге Москвы пострадали трое детей.

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«В микроавтобусе Mitsubishi вместе с двумя мамами находились семь несовершеннолетних детей, которые были доставлены в медицинские учреждения», — сказал собеседник агентства.

По его словам, при осмотре транспортного средства было установлено, что для перевозки детей имелись четыре специальных детских удерживающих устройства (два автокресла и два бустера).

«Для установления обстоятельств произошедшего и степени вины водителей проводится административное расследование», — заключили в ГАИ.

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