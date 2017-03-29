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14:19 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Двоих челябинцев арестовали в Копейске за распространение нового наркотика

ЧЕЛЯБИНСК, 29 марта, РИА ФедералПресс. Полицейские Копейска задержали троих челябинцев по подозрению в незаконном обороте нового вида опасных наркотиков — карфентанила, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

В понедельник, 27 марта, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами из патрульно-постовой службы копейской полиции изъяли у троих жителей областного центра восемь граммов наркотического вещества.

Очевидцы в социальных сетях поделились, что уходя от погони, подозреваемые устроили массовое ДТП и повредили шесть машин. Полицейские завели уголовные дела по ч. 2, 3 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Выяснилось, что все задержанные были ранее судимы. В настоящее время двое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания, в отношении еще одного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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