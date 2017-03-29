Двоих челябинцев арестовали в Копейске за распространение нового наркотика

В понедельник, 27 марта, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами из патрульно-постовой службы копейской полиции изъяли у троих жителей областного центра восемь граммов наркотического вещества.

Очевидцы в социальных сетях поделились, что уходя от погони, подозреваемые устроили массовое ДТП и повредили шесть машин. Полицейские завели уголовные дела по ч. 2, 3 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).