Двое водителей из Омской области «доили» молоковоз

Сотрудники одного из перерабатывающих предприятий Азовского района уличены в хищении молока. Сигнал о кражах поступил директору молокозавода от одного из информаторов. Инсайдеры сообщали, что водители, перевозившие молоко для переработки на предприятие-партнер, воруют сырье.

При разбирательстве информация подтвердилась. Выяснилось, что в схеме хищений замешены двое водителей. По дороге они сливают часть молока. При этом был налажен и канал сбыта — в роли покупателя постоянно выступал приятель водителей.

При этом, чтобы скрыть хищение водители разбавляли оставшееся молоко водой. о кражах долго никто не знал, так как отливали немного и жирность молока при этом сильно не падала. Тем не менее ущерб предприятию был причинен в размере 18 тысяч рублей.

Пресс-служба УМВД России по Омской области:

— После проведения соответствующей проверки в отношении водителей уголовное дело по статье «присвоение или растрата».

Если вина подозреваемых будет доказана, то за дойку молоковоза им грозит до двух лет лишения свободы.