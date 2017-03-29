СК начал проверку по факту гибели мужчины и двух детей при пожаре в Борском районе
По предварительным данным, пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем.
По предварительным данным, пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем.
Богатовский межрайонный следственный отдел начал доследственную проверку по факту гибели 40-летнего мужчины и двух его детей: четырехлетнего сына и двухлетней дочери, сообщает
Напомним, погибшие были обнаружены после тушения пожара в частном доме, который произошел во вторник, 28 марта, в селе Усманка Борского района. По предварительным данным, пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем.