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14:18 (мск), источник: Pro Город Самара

СК начал проверку по факту гибели мужчины и двух детей при пожаре в Борском районе

По предварительным данным, пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем.

Богатовский межрайонный следственный отдел начал доследственную проверку по факту гибели 40-летнего мужчины и двух его детей: четырехлетнего сына и двухлетней дочери, сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Напомним, погибшие были обнаружены после тушения пожара в частном доме, который произошел во вторник, 28 марта, в селе Усманка Борского района. По предварительным данным, пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем.

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