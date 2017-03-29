В Киеве в коллекторе теплотрассы погибла женщина

Об этом заявили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

Трагедия произошла утром в среду, 29 марта.

Сообщение о пожаре в коллекторе теплотрассы возле проезжей части дороги по Минскому проспекту, 150-а, поступило в 07:08.

На место происшествия были направлены спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения и 25-й Государственной пожарно-спасательной части.

«Во время тушения пожара в коллекторе обнаружили тело женщины», — отметили в ГСЧС.

Установлено, что погибшая — женщина без определенного места жительства, 1979 г. р.

В 07:44 огнеборцы локализовали пожар на площади 8 кв м, в 07:46 — ликвидировали.

В результате пожара сгорели личные вещи бездомных. Причина возгорания выясняется.

Как сообщал «Обозреватель», в Киеве произошел масштабный пожар в пятиэтажном жилом доме на ул. Полтавской, 5.