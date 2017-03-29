В Киеве в коллекторе теплотрассы погибла женщина
В столице во время пожара на теплотрассе на Минском проспекте погибла женщина.
В столице во время пожара на теплотрассе на Минском проспекте погибла женщина.
Об этом заявили в
Трагедия произошла утром в среду, 29 марта.
Сообщение о пожаре в коллекторе теплотрассы возле проезжей части дороги по Минскому проспекту, 150-а, поступило в 07:08.
На место происшествия были направлены спасатели
«Во время тушения пожара в коллекторе обнаружили тело женщины», — отметили в ГСЧС.
Установлено, что погибшая — женщина без определенного места жительства, 1979 г. р.
В 07:44 огнеборцы локализовали пожар на площади 8 кв м, в 07:46 — ликвидировали.
В результате пожара сгорели личные вещи бездомных. Причина возгорания выясняется.
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