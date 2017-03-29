В подмосковный офис саентологов пришли с обысками
Москва. 29 марта. INTERFAX.RU — Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в подмосковном центре церкви саентологии.
Москва. 29 марта. INTERFAX.RU — Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в подмосковном центре церкви саентологии.
Как сообщил «Интерфаксу» в среду источник в правоохранительных органах, в «Центре управления деятельности по распространению дианетики и саентологии» в городе
Он не уточнил, в рамках какого дела проводятся обыски.
«Интерфакс» не располагает официальным подтверждением этой информации.
Саентология —
В июне 2016 года Верховный суд РФ признал законной ликвидацию «Саентологической церкви Москвы», которая не соответствует требованиям религиозного объединения.