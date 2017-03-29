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14:35 (мск), источник: Интерфакс

В подмосковный офис саентологов пришли с обысками

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU — Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в подмосковном центре церкви саентологии.

Как сообщил «Интерфаксу» в среду источник в правоохранительных органах, в «Центре управления деятельности по распространению дианетики и саентологии» в городе Лосино-Петровский проводятся следственные действия.

Он не уточнил, в рамках какого дела проводятся обыски.

«Интерфакс» не располагает официальным подтверждением этой информации.

Саентология — религиозно-философское течение, возникшее в США в середине прошлого века. Основателем течения считается американский писатель-фантаст Лафайет Рон Хаббард, создавший систему верований и практик, состоящую из скомпилированных разного рода околонаучных и религиозных идей и ориентированную на людей, стремящихся к успеху.

В июне 2016 года Верховный суд РФ признал законной ликвидацию «Саентологической церкви Москвы», которая не соответствует требованиям религиозного объединения.

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