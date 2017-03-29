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17:52 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Житель Волгоградской области хотел откупиться от пристава за 10 тысяч и конфеты

Штраф в размере 30 тысяч рублей предстоит выплатить 32-летнему жителю Николаевского района Волгоградской области, который признан судом виновным в даче взятки должностному лицу.

По информации, ставшей известной ВДТВ в УФССП России по региону, речь идет о должнике по алиментам, который поступил незаконно вместо того чтобы сократить свой долг на 10 тысяч рублей.

Судом Николаевского района установлено, что мужчина накопил заложенность по алиментам в размере 50 тысяч рублей. В рамках исполнительного производства судебный наложил арест на счета должника. Спустя некоторое время должник обратился к к должностному лицу с просьбой за денежное вознаграждение решить вопрос о незаконном снятии арестов со счетов и окончании исполнительного производства.

О данном факте госслужащий сообщил в отдел по противодействию коррупции УФССП.

В результате при взаимодействии работников УФССП и сотрудников ЭБ и ПК отдела МВД России по Николаевскому району Волгоградской области мужчина был задержан в момент передачи приставу денежных средств в размере 10 тысяч рублей, бутылки коньяка и коробки конфет.

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