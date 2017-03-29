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17:50 (мск), источник: ИА Татар-информ

За сутки мошенники обманули шесть татарстанцев на 618 тысяч

(Казань, 29 марта, «Татар-информ»). За сутки в полицию поступило шесть сообщений о фактах мошенничества, общий ущерб потерпевших составил более 618 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Преступники использовали различные схемы, в которых потерпевшие не смогли увидеть подвоха. Преступники использовали весь известный им набор: предлагали разблокировать банковский счет, снять порчу, купить медицинское оборудование, сообщали о якобы совершенных их родственниками ДТП. Двое потерпевших пытались совершить сделки по объявлениям, размещенным на интернет-сайтах.

Жертвами аферистов стали жители Казани, Нижнекамска, Альметьевска, Мензелинска Бугульмы и Буинска в возрасте от 25 до 86 лет. Все пострадавшие поспешили выполнить требования и сообщали преступникам реквизиты своих банковских карт или перечислили деньги на абонентские номера преступников.

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