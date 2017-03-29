За сутки мошенники обманули шесть татарстанцев на 618 тысяч

Преступники использовали различные схемы, в которых потерпевшие не смогли увидеть подвоха. Преступники использовали весь известный им набор: предлагали разблокировать банковский счет, снять порчу, купить медицинское оборудование, сообщали о якобы совершенных их родственниками ДТП. Двое потерпевших пытались совершить сделки по объявлениям, размещенным на интернет-сайтах.

Жертвами аферистов стали жители Казани, Нижнекамска, Альметьевска, Мензелинска Бугульмы и Буинска в возрасте от 25 до 86 лет. Все пострадавшие поспешили выполнить требования и сообщали преступникам реквизиты своих банковских карт или перечислили деньги на абонентские номера преступников.