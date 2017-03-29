На трассе «Пермь-Екатеринбург» произошло массовое ДТП

Об автомобильной аварии сообщают очевидцы в социальных сетях. При неизвестных обстоятельствах столкнулись две фуры, отечественный внедорожник «УАЗ Патриот» и грузовая «Газель».

Данных о жертвах или пострадавших нет. Временно участники происшествия загородили почти всю проезжую часть. На месте работали сотрудники ГИБДД.