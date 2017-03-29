В Башкирии 23-летняя девушка ранила ножом двух мужчин

В конце 2016 года обвиняемая вместе со своим парнем пришла в гости к сестре и ее мужу. Во время совместного застолья между ней и молодым человеком вспыхнула ссора.

Девушка схватила нож и всадила его в грудь своему 37-летнему приятелю. После этого она вонзила нож в спину 36-летнему мужу своей сестры.

Оба пострадавших обратились в больницу.

«Женщина доставлена в отдел для дальнейших разбирательств. Ранее не судимая подозреваемая свою вину признала и пояснила, что не смогла сдержать гнев из-за выпитого алкоголя», — сообщает полиция.

В настоящее время уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью направлено в суд.