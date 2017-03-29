Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
С банковских карт россиян стали списывать долги за ЖКХ
Адвокат Вороненкова рассказал о разговоре накануне убийства
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
EBU хочет добиться участия России в «Евровидении» Организаторы «Евровидения» пообещали защитить право России на участие в конкурсе
Сколько будут стоить роды Анны Седоковой, Аллы Довлатовой и Натали
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 украинских танка: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
Вера Брежнева отдыхает в Дубае со своей семьей (фото)
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
Сланцевый газ Донбасса отходит Голландии: решение Киевского суда
Вороненков отправил СМС за 4 мин. до смерти - СМИ
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
1195-летие Ирины Антоновой
10Европейские деревья года
9В тени стены
13Теракт в центре Лондона
14:40 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии 23-летняя девушка ранила ножом двух мужчин

В Белорецке будут судить 23-летнюю местную жительницу, которая нанесла ножевые ранения двум мужчинам, сообщает городской отдел МВД.

В конце 2016 года обвиняемая вместе со своим парнем пришла в гости к сестре и ее мужу. Во время совместного застолья между ней и молодым человеком вспыхнула ссора.

Девушка схватила нож и всадила его в грудь своему 37-летнему приятелю. После этого она вонзила нож в спину 36-летнему мужу своей сестры.

Оба пострадавших обратились в больницу.

«Женщина доставлена в отдел для дальнейших разбирательств. Ранее не судимая подозреваемая свою вину признала и пояснила, что не смогла сдержать гнев из-за выпитого алкоголя», — сообщает полиция.

В настоящее время уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью направлено в суд.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Башкирии ювелирный магазин ограбили на 10 млн рублей
Совфед освободил попавших под санкции россиян от налогов
Виктора Нилова сняли с поста главы ГИБДД
В США отменили закон о защите данных в интернете
Вороненков незадолго до убийства пожаловался в суд на угрозы
Премьер-министр Британии уведомила Брюссель о начале Brexit
Матвиенко призвала к диалогу с гражданами после протестов
Боб Дилан согласился принять Нобелевскую премию
Спорт
Без Месси. И без ЧМ? Аргентина в шаге от величайшего провала Впервые за 40 лет сборная Аргентины может пропустить чемпионат мира. Выясняем, кто виноват и что делать
Авто
Путин поставил точку в реформе ОСАГО Президент России подписал закон, который предполагает замену денежных выплат ремонтом по полисам ОСАГО
Hi-Tech
Россиянина осудили за покупку часов в интернете Проводите много времени на китайских сайтах электроники? Это может быть опасно. Случай, произошедший в Кемерово, тому подтверждение.
Кино
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника» Лента Кончаловского «Рай» была удостоена сразу нескольких статуэток российской кинопремии
Недвижимость
6 способов сэкономить на плитке в ванной
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
В России запретят старые электросчетчики
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Певица Натали удивила демократичным отношением к родам Этой весной рождения малышей ожидают сразу три российские звезды.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь