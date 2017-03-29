В Волгограде фирма не выплатила работникам зарплату на сумму 16 млн рублей

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева, прокуратура возбудила уголовное дело в отношении экс-гендиректора фирмы Андрея Баранцева.

170 работников организации не получали зарплату с ноября 2016 года по февраль 2017 года. «ООО “Системный буровой сервис” до сих пор не погасило перед ними задолженность. Отметим, что руководство компании получало заработную плату в срок», — добавили в прокуратуре.

Бывшему генеральному директору ООО «Системный буровой сервис» грозит лишение свободы на срок до 3 лет.