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15:39 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

500 литров контрафактного алкоголя изъяли в Нижнем Новгороде

Нелегальную продукцию обнаружили в магазинах Ленинского района.

500 литров контрафактного алкоголя изъяли в магазинах Ленинского района в Нижнем Новгороде, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

Нелегальную продукцию обнаружили на территории оптового рынка. Полицейские проверили два торговых объекта, в которых продавали спиртные напитки без соответствующих документов. Более 500 литров контрафактной спиртосодержащей и алкогольной продукции известных торговых марок опечатали и направили на экспертизу.

Возбуждены административные дела. Нарушителей ждет крупный штраф.

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