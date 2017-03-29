500 литров контрафактного алкоголя изъяли в Нижнем Новгороде

500 литров контрафактного алкоголя изъяли в магазинах Ленинского района в Нижнем Новгороде, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

Нелегальную продукцию обнаружили на территории оптового рынка. Полицейские проверили два торговых объекта, в которых продавали спиртные напитки без соответствующих документов. Более 500 литров контрафактной спиртосодержащей и алкогольной продукции известных торговых марок опечатали и направили на экспертизу.

Возбуждены административные дела. Нарушителей ждет крупный штраф.