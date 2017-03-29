Ну и что же тут криминального: пьяная сельчанка разъезжала на угнанном авто

В ведомстве проинформировали, что 28 марта в дежурную часть городской полиции поступило сообщение об угоне Toyota Camry, припаркованной у одной из талдыкорганских гостиниц.

«При помощи камер видеонаблюдения, установленных на городских перекрестках, угнанная автомашина была вскоре обнаружена при выезде из областного центра. Направленные на перехват экипажи дорожно-патрульной полиции путем преследования задержали разыскиваемую автомашину, за рулем которой в сильном алкогольном подпитии оказалась 34-летняя жительница пригородного села Бактыбай. Задержанная с поличным женщина уже дала признательные показания в совершении преступления», — рассказали в ДВД области.

По факту автоугона возбуждено уголовное производство, предусмотренное статьей 200 УК РК (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Поврежденный пьяной угонщицей автомобиль возвращен законному владельцу.

«В текущем году усилиями полицейских региона установлены и задержаны 43 автоугонщика, двое из которых, включая последний факт, являются молодыми женщинами. Большинство из задержанных лиц уже привлечены к ответственности. Расследование по отдельным фактам продолжается», — резюмировали в полиции.