Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
«Нужен премьер без креативности»: эксперт о судьбе Медведева
На Алтае женщина выносила здорового ребенка в брюшной полости
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Сколько будут стоить роды Анны Седоковой, Аллы Довлатовой и Натали
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 украинских танка: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Сланцевый газ Донбасса отходит Голландии: решение Киевского суда
Вороненков отправил СМС за 4 мин. до смерти - СМИ
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
13Теракт в центре Лондона
10Европейские деревья года
1185-летие Наины Ельциной
9В тени стены
15:17 (мск), источник: Sputniknews.kz

Ну и что же тут криминального: пьяная сельчанка разъезжала на угнанном авто

АСТАНА, 29 мар — Sputnik. В Талдыкоргане задержали сельчанку, которая в алкогольном опьянении угнала чужой автомобиль, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел Алматинской области.

Источник: Sputniknews.kz

В ведомстве проинформировали, что 28 марта в дежурную часть городской полиции поступило сообщение об угоне Toyota Camry, припаркованной у одной из талдыкорганских гостиниц.

«При помощи камер видеонаблюдения, установленных на городских перекрестках, угнанная автомашина была вскоре обнаружена при выезде из областного центра. Направленные на перехват экипажи дорожно-патрульной полиции путем преследования задержали разыскиваемую автомашину, за рулем которой в сильном алкогольном подпитии оказалась 34-летняя жительница пригородного села Бактыбай. Задержанная с поличным женщина уже дала признательные показания в совершении преступления», — рассказали в ДВД области.

По факту автоугона возбуждено уголовное производство, предусмотренное статьей 200 УК РК (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Поврежденный пьяной угонщицей автомобиль возвращен законному владельцу.

«В текущем году усилиями полицейских региона установлены и задержаны 43 автоугонщика, двое из которых, включая последний факт, являются молодыми женщинами. Большинство из задержанных лиц уже привлечены к ответственности. Расследование по отдельным фактам продолжается», — резюмировали в полиции.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Мы нашли ее: танцующая апашка живет в Алматинской области
Виктора Нилова сняли с поста главы ГИБДД
Совфед освободил попавших под санкции россиян от налогов
В США отменили закон о защите данных в интернете
Вороненков незадолго до убийства пожаловался в суд на угрозы
Тереза Мэй уведомила Брюссель о начале Brexit
Матвиенко призвала к диалогу с гражданами после протестов
Боб Дилан согласился принять Нобелевскую премию
Спорт
Без Месси. И без ЧМ? Аргентина в шаге от величайшего провала Впервые за 40 лет сборная Аргентины может пропустить чемпионат мира. Выясняем, кто виноват и что делать
Авто
Путин поставил точку в реформе ОСАГО Президент России подписал закон, который предполагает замену денежных выплат ремонтом по полисам ОСАГО
Hi-Tech
Россиянина осудили за покупку часов в интернете Проводите много времени на китайских сайтах электроники? Это может быть опасно. Случай, произошедший в Кемерово, тому подтверждение
Кино
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника» Лента Кончаловского «Рай» была удостоена сразу нескольких статуэток российской кинопремии
Недвижимость
10 ошибок в дизайне интерьера типовой квартиры
Москва отказалась от строительства двух станций метро
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Певица Натали удивила демократичным отношением к родам Этой весной рождения малышей ожидают сразу три российские звезды.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь