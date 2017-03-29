В Волгоградской области 11 тысяч человек остались без света из-за ветра
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости/Прайм. Более 11 тысяч человек остались без электроснабжения в Волгоградской области после аварийного отключения, произошедшего
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости/Прайм. Более 11 тысяч человек остались без электроснабжения в Волгоградской области после аварийного отключения, произошедшего
Аварийные отключения в среду произошли также в Астраханской области. По этой же причине без света там остались более 15 тысяч человек.
«С 13.00 по настоящее время в результате неблагоприятных погодных условий (ветер до 20 м/с) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6−10 кВ (ДЗО ПАО “Россети” — ПАО “МРСК Юга”)», — говорится в сообщении.
Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей области — около 11,5 тысячи человек. Мощность отключенных потребителей — 2,2 МВт. К