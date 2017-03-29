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15:39 (мск), источник: РИА Новости

В Волгоградской области 11 тысяч человек остались без света из-за ветра

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости/Прайм. Более 11 тысяч человек остались без электроснабжения в Волгоградской области после аварийного отключения, произошедшего из-за сильного ветра, сообщается в материалах Минэнерго РФ.

Источник: РИА Новости

Аварийные отключения в среду произошли также в Астраханской области. По этой же причине без света там остались более 15 тысяч человек.

«С 13.00 по настоящее время в результате неблагоприятных погодных условий (ветер до 20 м/с) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6−10 кВ (ДЗО ПАО “Россети” — ПАО “МРСК Юга”)», — говорится в сообщении.

Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей области — около 11,5 тысячи человек. Мощность отключенных потребителей — 2,2 МВт. К аварийно-восстановительным работам привлечено 42 бригады в составе 114 человек и 54 единиц специальной техники, отмечает министерство.

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