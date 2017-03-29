В Воронежской области работники передвижного цирка нашли сбежавшего шимпанзе

Южноафриканский шимпанзе Семен, сбежавший из гастролирующего в Лисках цирка-шапито утром среды, 29 марта, нашелся спустя три часа. Животное чувствует себя хорошо и готовится к представлению, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» администратор учреждения Павел Стрюков.

Обезьяна пряталась в соседнем цирковом фургоне.

— Видимо, Сема испугался еще во время дороги, ведь он сравнительно молодой шимпанзе. Хорошо, что обезьяна не успела выбраться за ограду цирка, а просто притаилась в другом грузовике. Цирку повезло, что шимпанзе так быстро нашелся. В противном случае мы бы не только потеряли отличного «артиста», но и понесли серьезные убытки — стоимость южноафриканского шимпанзе порядка 400 тыс. рублей, — пояснил Павел Стрюков.

Семену полтора года. Ранее животное не сбегало.