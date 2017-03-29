Серийный убийца пенсионерок мог действовать не один

Такое решение было обусловлено тем, что мужчина является гражданином Казахстана. Там, по его словам, у него двое несовершеннолетних детей, в России он официально не зарегистрирован и не работает. Да и сам подозреваемый был не против того, чтобы его отправили в СИЗО.

Кроме того, прямо перед заседанием самарские следователи получили справку из Смоленской области, в которой было сказано, что Павел Шайахметов был объявлен в розыск в качестве подозреваемого в убийстве пенсионерки, которое было совершено 6 марта 2017 г. в городе Ярцево Смоленской области.

Интересно, что вместе с ним в розыск объявлена гражданка Казахстана по фамилии Карпова. Однако, отвечая на вопрос судьи Чернякова, Шайахметов заявил, что такую женщину не знает.

Напомним, 37-летнего Шайахметова полицейские задержали 28 марта. Его подозревают в двух убийствах женщин в Самаре, еще одном — в Смоленской области. Кроме того, мужчину проверят на причастность к 30 убийствам на территории ПФО, совершенным с 2011. Тогда следствие говорило о том, что жертвами становились пенсионерки 75−90 лет, к которым преступник проникал, представляясь сотрудником ТСЖ или соцслужб, после чего убивал их и забирал имущество, хотя воровство не было самоцелью.

Для сравнения 25 и 28 марта в Самаре были убиты женщины 57 и 64 лет, из их квартир пропали ювелирные украшения, которые впоследствии нашли у Павла Шайахметова. По словам следователей, вину в этих преступлениях мужчина не отрицает.