В Омске пациент набросился на медика скорой помощи

Инцидент произошел 24 марта на улице Коммунальная. Около 19:45 на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал, что бригаде скорой помощи, приехавшей на вызов к пациенту, угрожает опасность. Через три минуты сотрудники Росгвардии были на месте.

Как выяснилось, конфликт произошел между врачом и больным, которому и вызвали «скорую». Мужчина был пьян, и когда ему попытались оказать необходимую помощь, он набросился на медика, причинив тому телесные повреждения. Успокаивать буйного пациента пришлось силовикам. Вместо больницы его доставили в отдел полиции № 7. Пострадавший врач, в свою очередь, подал заявление о нападении.

— Все автомобили станции скорой медицинской помощи в г. Омске оснащены тревожными кнопками. В компьютерных планшетах врачей установлена программа тревожной сигнализации. В случае опасности медикам достаточно нажать на кнопку на экране, программа определит местонахождение бригады и по данному адресу будет незамедлительно направлен ближайший экипаж вооруженных сотрудников Росгвардии, — напомнили в пресс-службе омского управления Росгвардии.

Отметим, главврач станции скорой медицинской помощи Максим Стуканов называет случаи избиения медиков «рядовыми» для Омска. Три месяца назад станция подписала контракт с Росгвардией о защите на выездах. За истекший период врачам пришлось трижды прибегать к помощи силовиков.