Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
В России запретят старые электросчетчики
Сколько будут стоить роды Анны Седоковой, Аллы Довлатовой и Натали
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
Топ-15 необычных налогов в странах мираНалог на тень, безбрачие, рассвет и собственное преступление
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка
Герцогиня Кэтрин с супругом выбрали для сына необычную школу
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 украинских танка: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Могилу убийцы Вороненкова оформили в стиле Третьего рейха – СМИ
Загадочный космолет США пробыл на орбите 2 года
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
13Теракт в центре Лондона
1185-летие Наины Ельциной
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
12Ливни затопили Перу
15:40 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфе по подозрению в мошенничестве судят мертвого человека

Первое заседание необычного процесса прошло сегодня в Советском районном суде Уфы.

Речь идет о событиях декабря прошлого года. Тогда сотрудник МВД, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере при получении выплат и являющийся фигурантом уголовного дела, покончил с собой.

Однако уголовное дело до сих пор не закрыто.

Понять причины, по которым обвинили 43-летнего Ирека Бикбулатова, взялась вдова подполковника внутренней службы. Женщина тяжело переживает утрату. Без отца остались двое детей.

От общения с журналистами супруга отказывается. Нашей съемочной группе стало известно, что она обвиняет СМИ в гибели Ирека Бикбулатова. Его по-прежнему подозревают в мошеннических действиях при получении социальных выплат. При этом родственники имеют право прекратить уголовное дело в связи с кончиной главного фигуранта.

Почему этого не происходит, мы расскажем в вечернем выпуске «Вестей» в 20 часов 45 минут. Сейчас репортаж готовится к выходу в эфир.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Бультерьер загрыз своего хозяина перед телекамерами
Самолет сбил насмерть девушек, делавших селфи на его фоне
Бультерьер загрыз своего хозяина перед телекамерами
Путин уволил главу ГИБДД
Совфед освободил попавших под санкции россиян от налогов
Путин наделил ФСО правом изымать земельные участки для госнужд
Украину грозят лишить «Евровидения» из-за недопуска Самойловой
Начался выход Великобритании из ЕС
В Ливии семья погибла при падении истребителя на их дом
Россиянка получит медаль Игр-2012 из-за допинга у соперницы
Спорт
Без Месси. И без ЧМ? Аргентина в шаге от величайшего провала Впервые за 40 лет сборная Аргентины может пропустить чемпионат мира. Выясняем, кто виноват и что делать
Авто
Путин поставил точку в реформе ОСАГО Президент России подписал закон, который предполагает замену денежных выплат ремонтом по полисам ОСАГО
Hi-Tech
Россиянина осудили за покупку часов в интернете Проводите много времени на китайских сайтах электроники? Это может быть опасно. Случай, произошедший в Кемерово, тому подтверждение
Кино
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника» Лента Кончаловского «Рай» была удостоена сразу нескольких статуэток российской кинопремии
Недвижимость
10 ошибок в дизайне интерьера типовой квартиры
Москва отказалась от строительства двух станций метро
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Певица Натали удивила демократичным отношением к родам Этой весной рождения малышей ожидают сразу три российские звезды.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь