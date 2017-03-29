В Уфе по подозрению в мошенничестве судят мертвого человека

Речь идет о событиях декабря прошлого года. Тогда сотрудник МВД, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере при получении выплат и являющийся фигурантом уголовного дела, покончил с собой.

Однако уголовное дело до сих пор не закрыто.