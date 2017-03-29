В Уфе по подозрению в мошенничестве судят мертвого человека
Первое заседание необычного процесса прошло сегодня в Советском районном суде Уфы.
Первое заседание необычного процесса прошло сегодня в Советском районном суде Уфы.
Речь идет о событиях декабря прошлого года. Тогда сотрудник МВД, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере при получении выплат и являющийся фигурантом уголовного дела, покончил с собой.
Однако уголовное дело до сих пор не закрыто.
Понять причины, по которым обвинили 43-летнего Ирека Бикбулатова, взялась вдова подполковника внутренней службы. Женщина тяжело переживает утрату. Без отца остались двое детей.
От общения с журналистами супруга отказывается. Нашей съемочной группе стало известно, что она обвиняет СМИ в гибели Ирека Бикбулатова. Его
Почему этого не происходит, мы расскажем в вечернем выпуске «Вестей» в 20 часов 45 минут. Сейчас репортаж готовится к выходу в эфир.