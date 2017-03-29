Правоохранители задержали 36-летнего мужчину по подозрению в убийстве таксиста в Нижнем Новгороде.

По информации регионального СУ СК России, преступление было совершено 26 марта на ул. Веденяпина Автозаводского района Нижнего Новгорода.

Водителя, получившего ножевое ранение в шею, доставили в больницу, однако спасти его жизнь не удалось.

Подозреваемый в совершении убийства был задержан 28 марта в п. Пижма Тоншаевского района. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства. Вину в инкриминируемом деянии он не признает.

Расследование по уголовному делу продолжается.