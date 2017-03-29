19-летнего свердловчанина отправили в колонию за гибель женщины в ДТП
Он сбил ее на «зебре».
Он сбил ее на «зебре».
Алапаевский горсуд вынес приговор 19-летнему местному жителю, который насмерть сбил женщину на «зебре». Молодой человек проведет 1 год в
Авария произошла вечером 22 ноября 2016 года на улице Ленина. Обвиняемый за рулем ВАЗ-21099 не уступил дорогу 34-летней женщине. Она скончалась на месте. У погибшей остался 7-летний сын.
По словам юноши, он не заметил пешехода, так как его ослепило светом фар встречных автомобилей.