Экс-замдиректора челябинского «Ростелекома» отпустили домой из СИЗО

«Следователь вышел в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Он аргументировал это тем, что Прокопенко заключил досудебное соглашение, признал вину и активно сотрудничает со следствием. В итоге Прокопенко был отпущен домой прямо в зале суда. Мера пресечения ему избрана до 31 мая», — рассказала корреспонденту «Урал-пресс-информ» консультант суда Наталья Прохорова.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», Прокопенко был арестован 2 сентября по обвинению в получении взятки в 5 миллионов рублей (часть 6 статьи 290 УК РФ) за помощь в заключении контракта более чем на 360 миллионов рублей.

Деньги, по версии следствия, были переданы от фирмы «Ланит-Урал» (главный подрядчик телекоммуникационного холдинга в Челябинске по исполнению госконтрактов). Взамен Прокопенко обеспечил фирме победу в конкурсе. Организации достался контракт на 364 миллиона рублей на поставку, монтаж и пусконаладочные работы некоего оборудования, а также на разработку проектной документации программы «Безопасный город».

По версии следствия, посредником в получении взятки стал директор ООО «Перспектива» Олег Воробьев. Сегодня Центральный районный суд также продлил Воробьеву меру пресечения — он останется в СИЗО.