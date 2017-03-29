Роспотребнадзор и следователи проводят проверку по факту массового заражения юных хоккеистов, приехавших на турнир в Челябинск

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в управлении здравоохранения администрации города, челябинские врачи осмотрели 163 юных спортсмена. Выявлено 26 заболевших, госпитализирован только один ребенок.

Как уточнили агентству в Роспотребнадзоре, один из участников соревнований, проживающий в гостинице «Виктория», был госпитализирован в инфекционное отделение с признаками острой кишечной инфекцией. По данным СУ СК РФ, в больницу доставлен 11-летний хоккеист.

В горздраве отметили, что среди заболевших нет ни одного челябинца. Всем оказывается необходимая медицинская помощь врачами скорой медицинской помощи и детской городской поликлиники № 9.

Сегодня в 9 вечера врачи скорой проведут повторный осмотр всех участников турнира, оценят состояние спортсменов. Медики намерены контролировать их состояние здоровья до полного выздоровления и отъезда.

Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование по факту массового заболевания юных спортсменов.

Следственное управление организовало доследственную проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.