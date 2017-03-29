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16:22 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгоградской области пятимесячная девочка умерла во сне

Утром 25 марта бездыханное тело своей пятимесячной дочери обнаружила жительница Иловлинского района Волгоградской области.

По факту проведенной проверки, следователями было принято решение не возбуждать уголовное дело, поскольку смерть ребенка наступила в результате несчастного случая.

Как сообщили ВДТВ в СУ СК РФ по Волгоградской области, девочка скончалась, захлебнувшись рвотными массами. Семья, в которой она воспитывалась, характеризуется положительно.

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