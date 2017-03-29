В Волгоградской области пятимесячная девочка умерла во сне

По факту проведенной проверки, следователями было принято решение не возбуждать уголовное дело, поскольку смерть ребенка наступила в результате несчастного случая.

Как сообщили ВДТВ в СУ СК РФ по Волгоградской области, девочка скончалась, захлебнувшись рвотными массами. Семья, в которой она воспитывалась, характеризуется положительно.