В Ревде мать с младенцем упала на скользком тротуаре

Жительница Ревды упала возле детской поликлиники, покалечив своего 6-месячного малыша.

Как сообщили «Уралинформбюро» в прокуратуре Свердловской области, 22 марта 2017 года мать несла младенца на прием к врачу. Недалеко от крыльца она поскользнулась и упала на спину. Ребенка уберечь не удалось — на следующий день у него диагностировали перелом бедра.

Обстоятельства инцидента выясняет прокурорская проверка. Предстоит установить, кто отвечает за уборку снега и антигололедную обработку тротуара возле медучреждения.