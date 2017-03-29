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16:12 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Ревде мать с младенцем упала на скользком тротуаре

У ребенка перелом бедра.

Жительница Ревды упала возле детской поликлиники, покалечив своего 6-месячного малыша.

Как сообщили «Уралинформбюро» в прокуратуре Свердловской области, 22 марта 2017 года мать несла младенца на прием к врачу. Недалеко от крыльца она поскользнулась и упала на спину. Ребенка уберечь не удалось — на следующий день у него диагностировали перелом бедра.

Обстоятельства инцидента выясняет прокурорская проверка. Предстоит установить, кто отвечает за уборку снега и антигололедную обработку тротуара возле медучреждения.

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