Москвич украл в аэропорту Краснодара шубу за 100 тысяч рублей
В аэропорту Краснодара мужчина решил улететь в Москву, прихватив с собой чужую норковую шубу.
В аэропорту Краснодара мужчина решил улететь в Москву, прихватив с собой чужую норковую шубу.
С заявлением о пропаже верхней одежды в дежурную часть обратилась женщина, которая ранее оставила шубу на кресле в зале вылетов, а когда вернулась — одежды уже не было.
Норковую шубу, как оказалось, забрал с собой 37-летний столичный житель, который к тому времени уже летел в Москву. В Шереметьево мужчину встречал наряд
В настоящее время в отношении 37-летнего жителя Москвы возбужденно уголовное дело, сообщили ГТРК «Кубань» в