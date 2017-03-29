Москвич украл в аэропорту Краснодара шубу за 100 тысяч рублей

С заявлением о пропаже верхней одежды в дежурную часть обратилась женщина, которая ранее оставила шубу на кресле в зале вылетов, а когда вернулась — одежды уже не было.

Норковую шубу, как оказалось, забрал с собой 37-летний столичный житель, который к тому времени уже летел в Москву. В Шереметьево мужчину встречал наряд патрульно-постовой службы. Шубу, цена которой более 100 тысяч рублей, у мужчины забрали, а его самого поместили в следственный изолятор.