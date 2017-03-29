Во Львове произошла массовая драка между школьниками и учащимися ПТУ

В связи с этим городской председатель Львова Андрей Садовый поручил привлечь «Муниципальную дружину» к обеспечению порядка на Левандовке.

«С вечера пятницы продолжается противостояние в микрорайоне Левандовка между учениками профессиональных училищ и школьниками. Состоялись массовые драки в воскресенье и в понедельник. В понедельник драка была с применением ножей, кастетов, бит. Во вторник были попытки повторения драки», — сказал во время совещания во Львовском горсовете руководитель фракции «Самопомощь» Андрей Шевцив, информирует «Zaxid.net».

По его словам, конфликт возник из-за того, что местные школьники требуют от учеников училищ, в частности расположенного на Левандовке Львовского училища железнодорожного транспорта, отдавать им часть стипендии.

В частности, в драке возле общежития железнодорожного училища принимали участие около 200 человек — учащиеся этого училища с одной стороны и школьники и приглашенные ими старшие студенты с другой стороны.

Андрей Шевцив отметил, что полиция дважды приезжала на место драк, но правоохранители ехали долго и до их приезда участники конфликта уже расходились.

Следовательно, мэр Львова Андрей Садовый поручил «Муниципальной дружине» обеспечить порядок на Левандовке. Кроме того, Садовый обратится с письмом к руководству областных управлений Нацполиции и СБУ с просьбой оперативно реагировать на такие конфликты.

Напомним, что во Львове в ноябре произошли столкновения между правыми и левыми радикалами.