Житель Сергачского района задержан за кражу продуктов из детсада

Житель Сергачского района задержан за кражу продуктов питания из детсада в селе Толба, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

В ночь с 27 на 28 марта злоумышленник, разбив окно, проник в помещение дошкольного учреждения, откуда похитил продукты. После обращения сотрудников садика в полицию было возбуждено уголовное дело.

Вскоре стражи порядка задержали подозреваемого, им оказался неработающий ранее судимый 38-летний местный житель. Похищенное у него было изъято. Расследование продолжается.