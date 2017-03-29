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17:29 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Житель Сергачского района задержан за кражу продуктов из детсада

Злоумышление разбил окно в дошкольном учреждении и проник внутрь, стащив еду.

Житель Сергачского района задержан за кражу продуктов питания из детсада в селе Толба, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

В ночь с 27 на 28 марта злоумышленник, разбив окно, проник в помещение дошкольного учреждения, откуда похитил продукты. После обращения сотрудников садика в полицию было возбуждено уголовное дело.

Вскоре стражи порядка задержали подозреваемого, им оказался неработающий ранее судимый 38-летний местный житель. Похищенное у него было изъято. Расследование продолжается.

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