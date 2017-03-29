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17:41 (мск), источник: Новости Воронежа

Воронежскую студентку обманули на 35 тысяч рублей при попытке «купить» экзамены

Подозреваемой грозит до 5 лет колонии.

Весной 2016 года студентка вуза из Панинского района решила легко закрыть сессию. Она договорилась с другой студенткой о том, что та поможет ей сдать экзамены. За свои услуги девушка попросила 35 тысяч рублей. Студентка перевела деньги на счет знакомой. Но услуги не получила. В марте 2017 года потерпевшая обратилась в полицию.

«22-летнюю подозреваемую задержали, — рассказали в пресс-службе регионального МВД. — Под тяжестью улик она дала признательные показания».

Сейчас в отношении подозреваемой возбудили уголовное дело за мошенничество (ч.2, ст. 159 УК РФ). Теперь девушке грозит до 5 лет колонии.

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