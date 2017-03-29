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17:41 (мск), источник: РИА Новости

В Вашингтоне около Капитолия произошла стрельба, сообщили СМИ

ВАШИНГТОН, 29 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Стрельба произошла близ Капитолия США в Вашингтоне, ситуация находится под контролем, сообщил телеканал ABC со ссылкой на полицию.

Источник: AP 2017

По предварительной информации, водитель врезался в патрульную машину и мог попытаться наехать на нескольких пеших полицейских.

Полиция открыла стрельбу, пострадавших не было. Водитель задержан.

Других подробностей пока не сообщается.

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