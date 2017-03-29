В Вашингтоне около Капитолия произошла стрельба, сообщили СМИ
ВАШИНГТОН, 29 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Стрельба произошла близ Капитолия США в Вашингтоне, ситуация находится под контролем, сообщил телеканал ABC со ссылкой на полицию.
ВАШИНГТОН, 29 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Стрельба произошла близ Капитолия США в Вашингтоне, ситуация находится под контролем, сообщил телеканал ABC со ссылкой на полицию.
По предварительной информации, водитель врезался в патрульную машину и мог попытаться наехать на нескольких пеших полицейских.
Полиция открыла стрельбу, пострадавших не было. Водитель задержан.
Других подробностей пока не сообщается.