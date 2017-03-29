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17:28 (мск), источник: НТА-Приволжье

Спасатели извлекли труп мужчины из Оки в Володарском районе Нижегородской области

На данный момент личность мужчины еще не установлена.

Спасатели извлекли труп мужчины из Оки в Володарском районе Нижегородской области. Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в ГУ МЧС по Нижегородской области, труп был обнаружен 28 марта.

Согласно информации, днем недалеко от поселка Дубки местными жителями в воде был обнаружен труп мужчины. Они вызвали спасателей и те извлекли тело из воды, передав его потом правоохранительным органам для установления личности погибшего.

На данный момент личность мужчины еще не установлена. Правоохранители выясняют все обстоятельства его гибели.

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