Спасатели извлекли труп мужчины из Оки в Володарском районе Нижегородской области. Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в ГУ МЧС по Нижегородской области, труп был обнаружен 28 марта.

Согласно информации, днем недалеко от поселка Дубки местными жителями в воде был обнаружен труп мужчины. Они вызвали спасателей и те извлекли тело из воды, передав его потом правоохранительным органам для установления личности погибшего.

На данный момент личность мужчины еще не установлена. Правоохранители выясняют все обстоятельства его гибели.