В Ставропольском районе на Волге от берега откололась льдина с 16 рыбаками
Льдину с людьми отнесло от берега на 300 метров.
Льдину с людьми отнесло от берега на 300 метров.
Чтобы снять с льдины и доставить на берег всех рыбаков, спасателям на аэроглиссере пришлось сделать несколько рейсов, сообщает
В среду, 29 марта в Ставропольском районе напротив Приморских дач на реке Волге от берега отошла льдина, на которой находились 16 рыбаков. Сильный ветер отнес ледяное поле с людьми далеко от берега.
Вызов в спасательную службу поступил от единой
К моменту прибытия спасателей льдину площадью около 3500 квадратных метров унесло от берега уже на 300 метров. Для того, чтобы переправить с льдины всех рыбаков на берег аэроглиссеу пришлось сделать несколько рейсов.
В 14:45 спасательная операция благополучно окончилась, все 16 любителей подледного лова были доставлены на берег.