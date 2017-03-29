В Ставропольском районе на Волге от берега откололась льдина с 16 рыбаками

Чтобы снять с льдины и доставить на берег всех рыбаков, спасателям на аэроглиссере пришлось сделать несколько рейсов, сообщает поисково-спасательная служба Самарской области.

В среду, 29 марта в Ставропольском районе напротив Приморских дач на реке Волге от берега отошла льдина, на которой находились 16 рыбаков. Сильный ветер отнес ледяное поле с людьми далеко от берега.

Вызов в спасательную службу поступил от единой дежурно-диспетчерской службы города Тольятти в 11:35. На помощь рыбакам к дрейфующей льдине на аэроглиссере «Патруль» отправилась дежурная смена спасателей ПСО Тольятти.

К моменту прибытия спасателей льдину площадью около 3500 квадратных метров унесло от берега уже на 300 метров. Для того, чтобы переправить с льдины всех рыбаков на берег аэроглиссеу пришлось сделать несколько рейсов.

В 14:45 спасательная операция благополучно окончилась, все 16 любителей подледного лова были доставлены на берег.