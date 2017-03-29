Станция метро «Крещатик» закрыта из-за сообщения о минировании
Станция киевского метро «Крещатик» закрыта на вход и выход в связи с анонимным звонком о минировании, также не работает пересадка, сообщила
Станция киевского метро «Крещатик» закрыта на вход и выход в связи с анонимным звонком о минировании, также не работает пересадка, сообщила
КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Центральная станция киевского метро «Крещатик» не работает
«Станция “Крещатик” закрыта на вход и выход в связи с анонимным звонком о минировании. Также не работает пересадка», — говорится в сообщении.
Станция «Крещатик» находится в центре города и является пересадочной на станцию метро «Майдан Незалежности».
Ранее специалист по вопросам безопасности Олег Котенко заявил, что в Украине 90% сообщений о минированиях — ложные.