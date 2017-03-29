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18:11 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Станция метро «Крещатик» закрыта из-за сообщения о минировании

Станция киевского метро «Крещатик» закрыта на вход и выход в связи с анонимным звонком о минировании, также не работает пересадка, сообщила пресс-служба метрополитена.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Центральная станция киевского метро «Крещатик» не работает из-за сообщения о минировании, сообщила пресс-служба метрополитена в Twitter.

«Станция “Крещатик” закрыта на вход и выход в связи с анонимным звонком о минировании. Также не работает пересадка», — говорится в сообщении.

Станция «Крещатик» находится в центре города и является пересадочной на станцию метро «Майдан Незалежности».

Ранее специалист по вопросам безопасности Олег Котенко заявил, что в Украине 90% сообщений о минированиях — ложные.

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