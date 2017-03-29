В Ростове маршрутка с пассажирами врезалась в грузовик

Авария случилась около 15:00 на улице Пойменной, в районе дома № 3. Водитель маршрутки № 212 (Батайск — Ростов) не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди грузовик Scania.

В результате ДТП семь пассажиров маршрутки обратились за медицинской помощью. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.