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18:13 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове маршрутка с пассажирами врезалась в грузовик

Семь человек обратились за медицинской помощью после ДТП с участием маршрутного такси и грузовика, которое произошло в Ростове, сообщили «Городскому репортеру» в пресс-службе областной ГИБДД.

Авария случилась около 15:00 на улице Пойменной, в районе дома № 3. Водитель маршрутки № 212 (Батайск — Ростов) не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди грузовик Scania.

В результате ДТП семь пассажиров маршрутки обратились за медицинской помощью. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

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