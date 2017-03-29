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18:20 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

На Петроградке тушат пожар по повышенному номеру сложности

Пламя вырывается из окон квартиры на улицу.

Источник: РИА "Новости"

В Петроградском районе тушат пожар по повышенному номеру сложности, сообщает ГУ МЧС России по Петербургу и Ленинградской области. Возгорание началось в 16.30 29 марта в доме № 10 по Шамшевой улице.

В здании загорелась квартира на 4-м этаже. По словам очевидцев, пламя вырывалось из окон пятиэтажки, а с улицы были слышны крики жильцов о помощи.

На место происшествия приехали 39 спасателей и 9 единиц техники. Пожару присвоен номер 1-БИС из-за угрозы распространения огня.

Информация о пострадавших устанавливается.

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