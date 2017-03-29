На Петроградке тушат пожар по повышенному номеру сложности

В Петроградском районе тушат пожар по повышенному номеру сложности, сообщает ГУ МЧС России по Петербургу и Ленинградской области. Возгорание началось в 16.30 29 марта в доме № 10 по Шамшевой улице.

В здании загорелась квартира на 4-м этаже. По словам очевидцев, пламя вырывалось из окон пятиэтажки, а с улицы были слышны крики жильцов о помощи.

На место происшествия приехали 39 спасателей и 9 единиц техники. Пожару присвоен номер 1-БИС из-за угрозы распространения огня.

Информация о пострадавших устанавливается.