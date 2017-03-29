Пожар на Петроградской стороне локализован

Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, сейчас спасатели вновь работают по первому номеру, снизив его с 1-БИС. Огонь распространился по площади 50 квадратных метров, тушить его пришлось 57 спасателям с использованием 16 единиц техники. Было эвакуировано 5 человек, сведений о пострадавших не поступало.

Напомним, квартира на 4 этаже 10 дома по Шамшевой улице загорелась в 16:30. Из-за тушения пожара Большой проспект был перекрыт.