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18:38 (мск), источник: Фонтанка

Пожар на Петроградской стороне локализован

Огнеборцы справились с распространением огня в доме на Шамшевой улице в Петербурге, к половине шестого 29 марта пожар был локализован.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, сейчас спасатели вновь работают по первому номеру, снизив его с 1-БИС. Огонь распространился по площади 50 квадратных метров, тушить его пришлось 57 спасателям с использованием 16 единиц техники. Было эвакуировано 5 человек, сведений о пострадавших не поступало.

Напомним, квартира на 4 этаже 10 дома по Шамшевой улице загорелась в 16:30. Из-за тушения пожара Большой проспект был перекрыт.

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