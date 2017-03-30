В Башкирии пропала 54-летняя Миляуша Рамазанова

Вчера, 28 марта, пропала 54-летняя жительница села Булгаково, что под Уфой, Миляуша Рамазанова. Женщина ушла с работы около 17 часов, но дома так и не появилсь. Дочь пропавшей предположила, что она могла уехать на дачу, но и там ее не оказалось.

Приметы: брюнетка, среднее телосложение, рост — 160 см. Была одета в черную куртку, серую юбку, синие сапоги. Передвигается на автомобиле Volkswagen Golf серого цвета с госномерами О 764 СС 102.