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06:39 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии пропала 54-летняя Миляуша Рамазанова

Женщину разыскивает ее дочь.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 28 марта, пропала 54-летняя жительница села Булгаково, что под Уфой, Миляуша Рамазанова. Женщина ушла с работы около 17 часов, но дома так и не появилсь. Дочь пропавшей предположила, что она могла уехать на дачу, но и там ее не оказалось.

Приметы: брюнетка, среднее телосложение, рост — 160 см. Была одета в черную куртку, серую юбку, синие сапоги. Передвигается на автомобиле Volkswagen Golf серого цвета с госномерами О 764 СС 102.

Просьба всем, у кого есть достоверная информация о ее местонахождении, позвонить по телефону 8 (999) 134−98−37.

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