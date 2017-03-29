29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле женщина попалась пьяной за рулем и пересела на пассажирское место. Такая информация размещена на сайте УВД Гомельского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

В Бресте пьяный бесправник скрывался от ГАИ и попал в ДТП (видео)

Когда экипаж ДПС двигался по улице Ефремова, внимание сотрудников привлек автомобиль «Фиат». Он ехал по главной дороге, но при этом пропустил служебное транспортное средство ГАИ, которое двигалось по второстепенной дороге.

Решив проверить документы водителя, сотрудники ДПС при помощи звуковых громкоговорителей и световых проблесковых маячков подали сигнал об остановке, однако водитель на требования не реагировал. Сотрудники Госавтоинспекции начали преследование автомобиля, неоднократно повторяя о необходимости остановиться. Проехав 200 м, водитель все же остановился.

«Подойдя к машине, инспектор ДПС увидел, как водитель автомобиля, которым оказалась женщина, что-то сказала пассажиру, находящемуся на переднем сидении, после чего тот вышел, а сама водитель решила перелезть с водительского сиденья на пассажирское», — рассказали в УВД.

В ходе разбирательства было установлено, что водитель — 35-летняя женщина с девятимесячным водительским стажем, которая однако уже имеет «в арсенале» десяток нарушений ПДД и лишена права управления за езду «под градусом». В отношении нее возбуждено уголовное дело.

Транспортное средство, на котором передвигалась женщина, принадлежит ее знакомому, но теперь подлежит конфискации. -0-