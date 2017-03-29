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20:04 (мск), источник: РИА Новости

В России завели уголовное дело после убийства Вороненкова

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В России возбуждено уголовное дело по факту убийства в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, сообщил РИА Новости источник, близкий к следствию.

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Экс-депутат Госдумы Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил убийцу, который позднее скончался в больнице. На Украине было возбуждено дело по статье «умышленное убийство». Следствие установило, что убийца — гражданин Украины Павел Паршов, который год служил в Нацгвардии.

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«СК возбудил дело по убийству Вороненкова. Оно находится у следователя СК РФ Дениса Жеренова», — сказал собеседник агентства.

В производстве у этого следователя также находится уголовное дело в отношении Вороненкова о мошенничестве.

Адвокат экс-депутата Андрей Гривцов сообщил РИА Новости, что его не уведомляли о возбуждении дела по факту убийства подзащитного.

РИА Новости пока не располагает официальным подтверждением возбуждения уголовного дела от СК РФ.

Комментарии
2
Илья Водянов
Незавидна участь Иуды......
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woodyM®SailorАВ
и бабло то с собой не взял ((( Щас женушка с о всем нажитым честным трудом в Лондон.....
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