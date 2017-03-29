В России завели уголовное дело после убийства Вороненкова
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В России возбуждено уголовное дело по факту убийства в Киеве
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В России возбуждено уголовное дело по факту убийства в Киеве
«СК возбудил дело по убийству Вороненкова. Оно находится у следователя СК РФ Дениса Жеренова», — сказал собеседник агентства.
В производстве у этого следователя также находится уголовное дело в отношении Вороненкова о мошенничестве.
Адвокат
РИА Новости пока не располагает официальным подтверждением возбуждения уголовного дела от СК РФ.