В России завели уголовное дело после убийства Вороненкова

Экс-депутат Госдумы Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил убийцу, который позднее скончался в больнице. На Украине было возбуждено дело по статье «умышленное убийство». Следствие установило, что убийца — гражданин Украины Павел Паршов, который год служил в Нацгвардии.

«СК возбудил дело по убийству Вороненкова. Оно находится у следователя СК РФ Дениса Жеренова», — сказал собеседник агентства.

В производстве у этого следователя также находится уголовное дело в отношении Вороненкова о мошенничестве.

Адвокат экс-депутата Андрей Гривцов сообщил РИА Новости, что его не уведомляли о возбуждении дела по факту убийства подзащитного.

РИА Новости пока не располагает официальным подтверждением возбуждения уголовного дела от СК РФ.