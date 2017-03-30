В Воронежской области столкнулись «ВАЗ» и самосвал: пострадали четверо

Автомобиль «ВАЗ-2107» и грузовик «ГАЗ» столкнулись на 123 км автодороги «Воронеж-Луганск» около 14:50 среды, 29 марта. В аварии пострадали оба водителя и две пассажирки отечественного автомобиля, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в группе пропаганды региональной ГИБДД.

По данным автоинспекторов, «ВАЗ» под управлением 49-летнего мужчины столкнулся с движущимся навстречу самосвалом под управлением 51-летнего жителя области. От удара грузовик перевернулся. Водителей, а также пассажирок «ВАЗа» -женщин 55 и 63 лет -госпитализировали в Каменскую райбольницу.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП и выясняют обстоятельства происшествия.