В Уральске бушует ураганный ветер
Жители города обеспокоены
Жители города обеспокоены
Жители города обеспокоены
Как сообщает издание, сильный порыв ветра сорвал крышу одного из домов по улице Щурихина, прибывшие на место происшествия сотрудники ДЧС спешно устраняют возможные опасности, крыша может просто упасть на прохожих.
По улице Кердери сильный ветер повалил дерево, в результате которого, пострадал автомобиль местного жителя. По словам жильцов, спилить это дерево они просили КСК два года, но никаких действий не было.
На пересечении проспекта Достык и улицы Маметовой сильный ветер свернул светофор влево.
Напомним, сегодня КЧС
С раннего утра по всей территории Атырауской области также бушует сильный ветер, местами его скорость достигает 22 м/с. Местные СМИ сообщают о сорванных крышах домов и поваленных деревьях.