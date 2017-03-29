В Уральске бушует ураганный ветер

Жители города обеспокоены из-за сильного ветра. Деревья не выдерживают порывов и падают на землю, кроме того некоторые дома остались без крыш, передает «Уральская неделя».

Как сообщает издание, сильный порыв ветра сорвал крышу одного из домов по улице Щурихина, прибывшие на место происшествия сотрудники ДЧС спешно устраняют возможные опасности, крыша может просто упасть на прохожих.

По улице Кердери сильный ветер повалил дерево, в результате которого, пострадал автомобиль местного жителя. По словам жильцов, спилить это дерево они просили КСК два года, но никаких действий не было.

На пересечении проспекта Достык и улицы Маметовой сильный ветер свернул светофор влево.

Напомним, сегодня КЧС из-за сильного ветра, гололеда и тумана оъявил штормовое предупреждениев в семи областях и столице Казахстана.

С раннего утра по всей территории Атырауской области также бушует сильный ветер, местами его скорость достигает 22 м/с. Местные СМИ сообщают о сорванных крышах домов и поваленных деревьях.